Visite apéro Beauzac
mardi 11 août 2026 · Beauzac
Informations pratiques
Beauzac
Visite apéro
Place de l’Eglise Beauzac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11 11:00:00
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Visite d’environ 45 minutes du vieux bourg de Beauzac, de l’Eglise St Jean et sa crypte romane suivie d’une dégustation. Visite guidée par Sylvie Ciochetto, Office de Tourisme. Réservation bureaux de l’Office de Tourisme Marches du Velay Rochebaron.
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Place de l’Eglise Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 74
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English :
A tour of approximately 45 minutes through the old town of Beauzac, including St. Jean Church and its Romanesque crypt, followed by a tasting. Guided tour led by Sylvie Ciochetto of the Tourist Office. Reservations can be made at the Marches du Velay Rochebaron Tourist Office.
L’événement Visite apéro Beauzac a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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