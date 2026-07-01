Veillée contée rue de la croix verte Beauzac

Informations pratiques

Beauzac

Veillée contée

rue de la croix verte Parc château de la Dorlière Beauzac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 19:30:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Veillée contée, dans le parc du château de la Dorlière. Contes à partir de 6 ans avec Cécile Bergame. Dure 55 minutes. Réservation conseillée au 04 71 61 50 34. Repli salle des Remparts si mauvais temps.

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rue de la croix verte Parc château de la Dorlière Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 34

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English :

Storytelling Evening in the grounds of the Château de la Dorlière. Stories for ages 6 and up with Cécile Bergame. Runs 55 minutes. Reservations recommended at 04 71 61 50 34. Event will be moved to the Salle des Remparts in case of bad weather.

L’événement Veillée contée Beauzac a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron