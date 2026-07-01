Informations pratiques

Beauzac

Interludes en nature

Beauzac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 10:00:00

fin : 2026-07-24 12:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Interludes en nature un moment pour ralentir, éveiller ses sens et se ressourcer au cœur du vivant. Pour les adultes. Participation libre. Inscription par sms au 06 18 38 52 42.

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Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 38 52 42 contact@isabelle-archer.fr

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English :

Interludes in nature: a moment to slow down, awaken your senses, and recharge in the heart of nature. For adults. Donations welcome. Register by text message at 06 18 38 52 42.

L’événement Interludes en nature Beauzac a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron