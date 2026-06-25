Estivales Beauzacoises concert La guingette à Eugène place e la mairie Beauzac
Estivales Beauzacoises concert La guingette à Eugène place e la mairie Beauzac samedi 25 juillet 2026.
Beauzac
Estivales Beauzacoises concert La guingette à Eugène
place e la mairie Parvis de la Mairie Beauzac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 19:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Dans le cadre des Estivales Beauzacoises, concert La guinguette à Eugène Place de la Mairie. Concert interactif. Anbiance guinguette assurée. Possibilité de se restaurer sur place.
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place e la mairie Parvis de la Mairie Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 47 49
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English :
As part of the Estivales Beauzacoises festival, a concert by %AB La Guinguette %E0 Eug%E8ne %BB at Place de la Mairie. Interactive concert. A true guinguette atmosphere guaranteed. Food available on site.
L’événement Estivales Beauzacoises concert La guingette à Eugène Beauzac a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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