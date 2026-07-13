Repas Confolent Beauzac

Informations pratiques

Beauzac

Repas

Confolent Amicale de Confolent Beauzac Haute-Loire

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 12:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

L’amicale de Confolent vous propose de venir partager un repas de midi à l’amicale de Confolent au menu côte de porc sauce champignon, pâtes fraîche, fromage, viennetta. Réservation jusqu’au mercredi 22 juillet au 06 62 57 24 47.

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Confolent Amicale de Confolent Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 57 24 47

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English :

The Confolent Social Club invites you to join us for lunch. On the menu: pork chops with mushroom sauce, fresh pasta, cheese, and Viennetta. Reservations must be made by Wednesday, July 22, at 06 62 57 24 47.

L’événement Repas Beauzac a été mis à jour le 2026-07-08 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron