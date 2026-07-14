TOUSKIROUL Route de Bas Beauzac
mardi 14 juillet 2026 · Route de Bas · Beauzac
Informations pratiques
Beauzac
TOUSKIROUL
Route de Bas Espace la Dorlière Beauzac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-14 09:00:00
fin : 2026-07-14 19:00:00
Date(s) :
2026-07-14
Venez exposer sur le site de la Dorliere votre véhicule! Qu’il ait 1, 2, 3, 4 ou bien plus encore de roues ! Ouvert à tous types de véhicules routiers (tous véhicules de plus de 30 ans ou exception sauf camion et motos toutes génération).
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Route de Bas Espace la Dorlière Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
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English :
Come exhibit your vehicle at the Dorliere site! Whether it has 1, 2, 3, 4, or even more wheels! Open to all types of road vehicles (all vehicles over 30 years old or special cases, except trucks and motorcycles of any generation).
L’événement TOUSKIROUL Beauzac a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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