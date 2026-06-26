A la chasse aux trésors à dos de poney Ecuries des 3 vallées Beauzac
samedi 18 juillet 2026 · Ecuries des 3 vallées · Beauzac
Informations pratiques
Beauzac
A la chasse aux trésors à dos de poney
Ecuries des 3 vallées Chazelet Beauzac Haute-Loire
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-18 14:30:00
fin : 2026-07-18 16:00:00
Date(s) :
2026-07-18
Monte sur ton poney et en avant pour une chasse aux trésors autour du centre équestre à Chazelet ! (Un adulte doit tenir la longe). Goûter. Pour les enfants de 3 à 8 ans.
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Ecuries des 3 vallées Chazelet Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 74
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English :
Hop on your pony and set off on a treasure hunt around the Chazelet Equestrian Center! (An adult must hold the lead rope.) Snack included. For children ages 3 to 8.
L’événement A la chasse aux trésors à dos de poney Beauzac a été mis à jour le 2026-06-26 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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