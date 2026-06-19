Tir à l’arc Vourze Beauzac

Beauzac

Tir à l’arc

Vourze 1 chemin des archers Beauzac Haute-Loire

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Dans la salle intercommunale de pratique de tir à l’arc. En extérieur ou en intérieur selon la météo. De 10h à 11h ou 11h à 12h. Le matériel sera prêté dans son intégralité. Adulte, enfant à partir de 6 ans. Réservation à l’Office de Tourisme.

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Vourze 1 chemin des archers Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 74

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English :

At the intermunicipal archery range. Outdoors or indoors, depending on the weather. From 10 a.m. to 11 a.m. or 11 a.m. to 12 p.m. All equipment will be provided. Adults and children ages 6 and up. Reservations at the Tourist Office.

L’événement Tir à l’arc Beauzac a été mis à jour le 2026-06-19 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron