Beauzac

Fête de la Musique

place de l’Europe Beauzac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 19:00:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Beauzac organise la Fête de la musique. Plusieurs prestations musicales sont prévues.

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place de l’Europe Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 47 49

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English :

Beauzac is organizing its Fête de la Musique. Several musical performances are scheduled.

L’événement Fête de la Musique Beauzac a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron