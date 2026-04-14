Fête de la Musique Beauzac
Fête de la Musique Beauzac samedi 13 juin 2026.
Beauzac
Fête de la Musique
place de l’Europe Beauzac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 19:00:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Beauzac organise la Fête de la musique. Plusieurs prestations musicales sont prévues.
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place de l’Europe Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 47 49
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English :
Beauzac is organizing its Fête de la Musique. Several musical performances are scheduled.
L’événement Fête de la Musique Beauzac a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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