Vide grenier Confolent Beauzac
Vide grenier Confolent Beauzac dimanche 14 juin 2026.
Beauzac
Vide grenier
Confolent Amicale de Confolent Beauzac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-14 08:00:00
fin : 2026-06-14
Date(s) :
2026-06-14
Vide grenier à l’amicale de Confolent. Sur le terrain de l’amicale (voitures des exposants acceptées). Pour les exposants réservation au 06 62 57 24 47.
.
Confolent Amicale de Confolent Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 57 24 47
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Garage sale at the Confolent association. On the amicale grounds (exhibitors’ cars welcome). For exhibitors, please call 06 62 57 24 47.
L’événement Vide grenier Beauzac a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
À voir aussi à Beauzac (Haute-Loire)
- Téléthon balade moto et repas Beauzac 6 juin 2026
- Chorale Choeur à Coeurs en concert Beauzac 6 juin 2026
- Dog hell warrior III Lioriac Beauzac 7 juin 2026
- Mardi parenthèse médiathèque Beauzac 10 juin 2026
- Fête de la Musique Beauzac 13 juin 2026