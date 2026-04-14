Vide grenier Confolent Beauzac

Beauzac

Vide grenier

Confolent Amicale de Confolent Beauzac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 08:00:00

fin : 2026-06-14

Date(s) :

2026-06-14

Vide grenier à l’amicale de Confolent. Sur le terrain de l’amicale (voitures des exposants acceptées). Pour les exposants réservation au 06 62 57 24 47.

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Confolent Amicale de Confolent Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 62 57 24 47

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English :

Garage sale at the Confolent association. On the amicale grounds (exhibitors’ cars welcome). For exhibitors, please call 06 62 57 24 47.

L’événement Vide grenier Beauzac a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron