Beauzac

Téléthon balade moto et repas

rue des remparts Beauzac Haute-Loire

Tarif : 6 – 6 – 15 EUR

12€ le repas, 6€ la balade et 15€ repas et balade.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 09:00:00

fin : 2026-06-06 17:00:00

Date(s) :

2026-06-06

Pour le Téléthon le Moto Club RCB43 organise un repas et ou balade moto, de 9h à 17h, salle des remparts . Balade moto le matin à 10h et/ou 14h.

Repas sur place ou à emporter (prévoir vos récipients ) Pommes de terre, Saucisses, Sarrasson.

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rue des remparts Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 74

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English :

For the Telethon, Moto Club RCB43 is organizing a meal and or a motorcycle ride, from 9am to 5pm, salle des remparts. Motorcycle rides in the morning at 10am and/or 2pm.

Meals on site or to take away (bring your own containers): Potatoes, Sausages, Sarrasson.

L’événement Téléthon balade moto et repas Beauzac a été mis à jour le 2026-05-05 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron