Shows et initiations Freestyle football espace la dorlière Beauzac

Beauzac

Shows et initiations Freestyle football

espace la dorlière Avenur du maréchal leclerc Beauzac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Pour la fête patronale le comité des fêtes de Beauzac organise au théâtre de verdure de la Dorlière des shows et initiations freestyle football.

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espace la dorlière Avenur du maréchal leclerc Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 74

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English :

For the patron saint’s day, the Beauzac festival committee is organizing freestyle soccer shows and initiations at the Théâtre de verdure de la Dorlière.

L’événement Shows et initiations Freestyle football Beauzac a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron