Fête Patronale, feu d’artifice, retraite aux flambeaux, foot freestyle, burger Frites Beauzac
Fête Patronale, feu d’artifice, retraite aux flambeaux, foot freestyle, burger Frites Beauzac vendredi 8 mai 2026.
Beauzac
Fête Patronale, feu d’artifice, retraite aux flambeaux, foot freestyle, burger Frites
Espace la Dorlière Beauzac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08
fin : 2026-05-10
Date(s) :
2026-05-08
Fête Patronale, espace la Dorlière. Feu d’artifice, retraite aux flambeaux, show Foot freestyle, burger-frites.
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Espace la Dorlière Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 47 49
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English :
Fête Patronale, espace la Dorlière. Fireworks, torchlight procession, freestyle foot show, burger and French fries.
L’événement Fête Patronale, feu d’artifice, retraite aux flambeaux, foot freestyle, burger Frites Beauzac a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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