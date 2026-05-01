Beauzac

Fête Patronale, feu d’artifice, retraite aux flambeaux, foot freestyle, burger Frites

Espace la Dorlière Beauzac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-08

Fête Patronale, espace la Dorlière. Feu d’artifice, retraite aux flambeaux, show Foot freestyle, burger-frites.

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Espace la Dorlière Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 47 49

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English :

Fête Patronale, espace la Dorlière. Fireworks, torchlight procession, freestyle foot show, burger and French fries.

L’événement Fête Patronale, feu d’artifice, retraite aux flambeaux, foot freestyle, burger Frites Beauzac a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron