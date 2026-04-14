Dog hell warrior III Lioriac Beauzac

Beauzac

Dog hell warrior III

Lioriac Chemin du Champ Farrier Beauzac Haute-Loire

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

15€ sur réservation jusqu’au 31 mai. 20€ sur place.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 14:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Autour du chien 43 vous propose la Dog Hell Warrior. Un parcours d’obstacle de 2km à faire avec son chien que vous soyez sportif ou non, vous pouvez marcher, courir, sauter ou éviter les obstacles qui ne vous plaisent pas !

.

Lioriac Chemin du Champ Farrier Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Autour du chien 43 brings you the Dog Hell Warrior. A 2km obstacle course for you and your dog: whether you’re an athlete or not, you can walk, run, jump or avoid obstacles you don’t like!

L’événement Dog hell warrior III Beauzac a été mis à jour le 2026-05-13 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron