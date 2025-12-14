Mardi parenthèse médiathèque Beauzac
Mardi parenthèse médiathèque Beauzac mardi 14 avril 2026.
Mardi parenthèse
médiathèque Avenue du Maréchal Leclerc Beauzac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 14:30:00
fin : 2026-08-11 16:00:00
Date(s) :
2026-04-14 2026-06-10 2026-08-11
Moments d’échange et de création collective autour de thèmes culturels, sociétaux et locaux. Atelier participatif. Sur inscription à la Médiathèque 04 71 61 50 34.
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médiathèque Avenue du Maréchal Leclerc Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 34
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English :
Moments of exchange and collective creation around cultural, social and local themes. Participatory workshop. Registration at the Médiathèque 04 71 61 50 34.
L’événement Mardi parenthèse Beauzac a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron