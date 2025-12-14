Mardi parenthèse médiathèque Beauzac

Mardi parenthèse

médiathèque Avenue du Maréchal Leclerc Beauzac Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 14:30:00

fin : 2026-08-11 16:00:00

Date(s) :

2026-04-14 2026-06-10 2026-08-11

Moments d’échange et de création collective autour de thèmes culturels, sociétaux et locaux. Atelier participatif. Sur inscription à la Médiathèque 04 71 61 50 34.

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médiathèque Avenue du Maréchal Leclerc Beauzac 43590 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 50 34

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English :

Moments of exchange and collective creation around cultural, social and local themes. Participatory workshop. Registration at the Médiathèque 04 71 61 50 34.

L’événement Mardi parenthèse Beauzac a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron