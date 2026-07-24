[Saison Culturelle] Dom La Nena & Quatuor à cordes Péroy-les-Gombries

Informations pratiques

Péroy-les-Gombries

[Saison Culturelle] Dom La Nena & Quatuor à cordes

25 Rue de la ville Péroy-les-Gombries Oise

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:30:00

fin : 2026-10-09

Date(s) :

2026-10-09

L’artiste franco-brésilienne mêle sa voix et son violoncelle aux harmonies d’un quatuor à cordes.

Un concert lumineux, une parenthèse enchantée…

Chanteuse, violoncelliste et autrice-compositrice brésilienne, Dom La Nena a imposé ses mélodies douces et poétiques lors des plus de 200 concerts qu’elle a donnés à travers le monde, notamment en duo avec la chanteuse Rosemary Standley (Birds On A Wire).

Pour ce concert, elle accorde son violoncelle à l’unisson d’un quatuor à cordes (deux violons, un alto et un second violoncelle) et revisite l’ensemble de son répertoire, réarrangé spécialement en un dialogue vibrant entre les cordes, où ses chansons d’hier et d’aujourd’hui se répondent et se réinventent.

De ce tissage délicat naît une conversation à plusieurs voix, élégante et profondément humaine ; un retour aux sources d’une grande sensibilité, un voyage musical sur le fil des émotions.

️ Vendredi 9 octobre

20h30

Salle multifonction 25 rue de la ville

Péroy-les-Gombries

Tout public

️ Tarif 10€/5€

L’artiste franco-brésilienne mêle sa voix et son violoncelle aux harmonies d’un quatuor à cordes.

Un concert lumineux, une parenthèse enchantée…

Chanteuse, violoncelliste et autrice-compositrice brésilienne, Dom La Nena a imposé ses mélodies douces et poétiques lors des plus de 200 concerts qu’elle a donnés à travers le monde, notamment en duo avec la chanteuse Rosemary Standley (Birds On A Wire).

Pour ce concert, elle accorde son violoncelle à l’unisson d’un quatuor à cordes (deux violons, un alto et un second violoncelle) et revisite l’ensemble de son répertoire, réarrangé spécialement en un dialogue vibrant entre les cordes, où ses chansons d’hier et d’aujourd’hui se répondent et se réinventent.

De ce tissage délicat naît une conversation à plusieurs voix, élégante et profondément humaine ; un retour aux sources d’une grande sensibilité, un voyage musical sur le fil des émotions.

️ Vendredi 9 octobre

20h30

Salle multifonction 25 rue de la ville

Péroy-les-Gombries

Tout public

️ Tarif 10€/5€ .

25 Rue de la ville Péroy-les-Gombries 60440 Oise Hauts-de-France

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English :

The Franco-Brazilian artist blends her voice and cello with the harmonies of a string quartet.

A radiant concert, an enchanting interlude?

Brazilian singer, cellist, and singer-songwriter, Dom La Nena has made a name for herself with her gentle, poetic melodies through more than 200 concerts she has given around the world, notably in a duo with singer Rosemary Standley (Birds On A Wire).

For this concert, she tunes her cello to unison with a string quartet (two violins, a viola, and a second cello) and revisits her entire repertoire, specially rearranged into a vibrant dialogue among the strings, where her songs from yesterday and today echo one another and are reinvented.

From this delicate interweaving emerges a multi-voiced conversation, elegant and deeply human; a return to the roots of great sensitivity, a musical journey along the thread of emotions.

?? Friday, October 9

? 8:30 p.m.

? Multipurpose Hall 25 rue de la ville

Péroy-les-Gombries

All ages welcome

?? Admission: 10?/5?

L’événement [Saison Culturelle] Dom La Nena & Quatuor à cordes Péroy-les-Gombries a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Pays de Valois