Saison Culturelle Gare à Caro Parvis Hippolyte Fraisse Monistrol-sur-Loire
vendredi 18 décembre 2026 · Parvis Hippolyte Fraisse · Monistrol-sur-Loire
Informations pratiques
Monistrol-sur-Loire
Saison Culturelle Gare à Caro
Parvis Hippolyte Fraisse Médiathèque Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-18 20:00:00
fin : 2026-12-18
Date(s) :
2026-12-18
Fabcaro est un auteur-dessinateur boulimique.
30 BD, 3 romans et 1 tube, Zaï, zaï, zaï, zaï .
Public à partir de 12 ans
Durée 1h
Réservation à la médiathèque 04 71 61 66 45
.
Parvis Hippolyte Fraisse Médiathèque Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 66 45
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English :
Fabcaro is a prolific author and illustrator.
30 comic books, 3 novels, and 1 hit, %AB Za%EF, za%EF, za%EF, za%EF %BB.
For ages 12 and up
Duration: 1 hour
Reservations at the media center: 04 71 61 66 45
L’événement Saison Culturelle Gare à Caro Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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