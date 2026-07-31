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AGENDA · Monistrol-sur-Loire

Saison Culturelle Gare à Caro Parvis Hippolyte Fraisse Monistrol-sur-Loire

vendredi 18 décembre 2026 · Parvis Hippolyte Fraisse · Monistrol-sur-Loire

Informations pratiques

Début
vendredi 18 décembre 2026
Fin
vendredi 18 décembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Parvis Hippolyte Fraisse
Adresse
Médiathèque
Ville
43120 Monistrol-sur-Loire
Département
Haute-Loire
Tarif

Monistrol-sur-Loire

Saison Culturelle Gare à Caro

Parvis Hippolyte Fraisse Médiathèque Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-18 20:00:00
fin : 2026-12-18

Date(s) :
2026-12-18

Fabcaro est un auteur-dessinateur boulimique.
30 BD, 3 romans et 1 tube, Zaï, zaï, zaï, zaï .
Public à partir de 12 ans
Durée 1h
Réservation à la médiathèque 04 71 61 66 45
  .

Parvis Hippolyte Fraisse Médiathèque Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 66 45 

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English :

Fabcaro is a prolific author and illustrator.
30 comic books, 3 novels, and 1 hit, %AB Za%EF, za%EF, za%EF, za%EF %BB.
For ages 12 and up
Duration: 1 hour
Reservations at the media center: 04 71 61 66 45

L’événement Saison Culturelle Gare à Caro Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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