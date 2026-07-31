Saison Culturelle Gare à Caro Parvis Hippolyte Fraisse Monistrol-sur-Loire

Informations pratiques

Monistrol-sur-Loire

Saison Culturelle Gare à Caro

Parvis Hippolyte Fraisse Médiathèque Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-18 20:00:00

fin : 2026-12-18

Date(s) :

2026-12-18

Fabcaro est un auteur-dessinateur boulimique.

30 BD, 3 romans et 1 tube, Zaï, zaï, zaï, zaï .

Public à partir de 12 ans

Durée 1h

Réservation à la médiathèque 04 71 61 66 45

.

Parvis Hippolyte Fraisse Médiathèque Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 66 45

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Fabcaro is a prolific author and illustrator.

30 comic books, 3 novels, and 1 hit, %AB Za%EF, za%EF, za%EF, za%EF %BB.

For ages 12 and up

Duration: 1 hour

Reservations at the media center: 04 71 61 66 45

L’événement Saison Culturelle Gare à Caro Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron