Saison Culturelle Le Singe roi Espace culturel du Monteil Monistrol-sur-Loire
mercredi 9 décembre 2026 · Espace culturel du Monteil · Monistrol-sur-Loire
Informations pratiques
Monistrol-sur-Loire
Saison Culturelle Le Singe roi
Espace culturel du Monteil 2 rue Henri Pourrat Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-09 15:00:00
fin : 2026-12-09
Date(s) :
2026-12-09
J’ai une couronne ! Je suis le roi !
Public à partir de 3 ans
Durée 40 minutes
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Espace culturel du Monteil 2 rue Henri Pourrat Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14
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English :
%AB I have a crown! I’m the king! %BB
Audience: Ages 3 and up
Duration: 40 minutes
L’événement Saison Culturelle Le Singe roi Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron
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