[Saison Culturelle] Le syndrome du cavalier Betz
vendredi 20 novembre 2026 · Betz
Informations pratiques
Betz
[Saison Culturelle] Le syndrome du cavalier
Place de la Gare Betz Oise
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-20 20:30:00
fin : 2026-11-20
Date(s) :
2026-11-20
Chiendent théâtre
Entre magie, mathématiques et théâtre, un brillant jeu d’illusion qui se construit avec le public.
Un spectacle qui questionne autant qu’il émerveille.
La pièce se décline en deux parties la première est une expérience magique et mathématique.
Un personnage doit se déplacer sur un échiquier géant, tel le cavalier au jeu d’échec, parcourir toutes ses cases sans passer deux fois par la même et attribuer un nombre à chacune d’entre-elles, la somme des nombres des cases de chaque ligne devra être au final la même.
Pour corser le défi, c’est le public qui choisit cette somme.
Bien sûr, il y a un truc ; le secret sera dévoilé, les moyens mnémotechniques révélés.
Et c’est de cela dont traite la seconde partie. Que se passe-t-il quand on livre la magie d’un tour, décortique ses rouages ? L’émerveillement disparaît-il ou grandit-il ?
Dans une belle complicité avec le public, le spectacle ne cesse de surprendre…
Écriture, interprétation Stéphanie St-Cyr Lariflette, Fabrice Groléat
Création musicale, interprétation live Mika Pusse
Aide à la mise en scène Silvano Voltolina
Direction d’acteur Alain Bourderon
Création lumière, régie technique Hélène Hullin, Laura Devoitin (en alternance)
Vendredi 20 novembre
20h30
Salle polyvalente Place de la gare Betz
Tout public
À partir de 8 ans
10€ / 5€
Chiendent théâtre
Entre magie, mathématiques et théâtre, un brillant jeu d’illusion qui se construit avec le public.
Un spectacle qui questionne autant qu’il émerveille.
La pièce se décline en deux parties la première est une expérience magique et mathématique.
Un personnage doit se déplacer sur un échiquier géant, tel le cavalier au jeu d’échec, parcourir toutes ses cases sans passer deux fois par la même et attribuer un nombre à chacune d’entre-elles, la somme des nombres des cases de chaque ligne devra être au final la même.
Pour corser le défi, c’est le public qui choisit cette somme.
Bien sûr, il y a un truc ; le secret sera dévoilé, les moyens mnémotechniques révélés.
Et c’est de cela dont traite la seconde partie. Que se passe-t-il quand on livre la magie d’un tour, décortique ses rouages ? L’émerveillement disparaît-il ou grandit-il ?
Dans une belle complicité avec le public, le spectacle ne cesse de surprendre…
Écriture, interprétation Stéphanie St-Cyr Lariflette, Fabrice Groléat
Création musicale, interprétation live Mika Pusse
Aide à la mise en scène Silvano Voltolina
Direction d’acteur Alain Bourderon
Création lumière, régie technique Hélène Hullin, Laura Devoitin (en alternance)
Vendredi 20 novembre
20h30
Salle polyvalente Place de la gare Betz
Tout public
À partir de 8 ans
10€ / 5€ .
Place de la Gare Betz 60620 Oise Hauts-de-France
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English :
Chiendent Theater
Blending magic, mathematics, and theater, this brilliant illusion is created in collaboration with the audience.
A show that both challenges and delights.
The play is divided into two parts: the first is a magical and mathematical experience.
A character must move across a giant chessboard, like a knight in a chess game, traveling through all its squares without passing through the same one twice, and assigning a number to each one; the sum of the numbers on the squares in each row must ultimately be the same.
To make the challenge even tougher, the audience chooses this sum.
Of course, there’s a “trick” to it; the secret will be revealed, and the mnemonic techniques will be explained.
And that’s what the second part is about. What happens when you reveal the magic behind a trick, dissecting its inner workings? Does the sense of wonder disappear or grow?
In a beautiful collaboration with the audience, the show never ceases to surprise…
Writing, Performance: Stéphanie St-Cyr Lariflette, Fabrice Groléat
Music Composition, Live Performance: Mika Pusse
Assistant Director: Silvano Voltolina
Acting Coach: Alain Bourderon
Lighting Design, Technical Direction: Hélène Hullin, Laura Devoitin (alternating)
? Friday, November 20
? 8:30 p.m.
? Multipurpose Hall Place de la Gare Betz
For all ages
Ages 8 and up
? 10? / 5?
L’événement [Saison Culturelle] Le syndrome du cavalier Betz a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme du Pays de Valois
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