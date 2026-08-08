[Saison Culturelle] Le syndrome du cavalier Betz

Informations pratiques

Betz

[Saison Culturelle] Le syndrome du cavalier

Place de la Gare Betz Oise

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-20 20:30:00

fin : 2026-11-20

Date(s) :

2026-11-20

Chiendent théâtre

Entre magie, mathématiques et théâtre, un brillant jeu d’illusion qui se construit avec le public.

Un spectacle qui questionne autant qu’il émerveille.

La pièce se décline en deux parties la première est une expérience magique et mathématique.

Un personnage doit se déplacer sur un échiquier géant, tel le cavalier au jeu d’échec, parcourir toutes ses cases sans passer deux fois par la même et attribuer un nombre à chacune d’entre-elles, la somme des nombres des cases de chaque ligne devra être au final la même.

Pour corser le défi, c’est le public qui choisit cette somme.

Bien sûr, il y a un truc ; le secret sera dévoilé, les moyens mnémotechniques révélés.

Et c’est de cela dont traite la seconde partie. Que se passe-t-il quand on livre la magie d’un tour, décortique ses rouages ? L’émerveillement disparaît-il ou grandit-il ?

Dans une belle complicité avec le public, le spectacle ne cesse de surprendre…

Écriture, interprétation Stéphanie St-Cyr Lariflette, Fabrice Groléat

Création musicale, interprétation live Mika Pusse

Aide à la mise en scène Silvano Voltolina

Direction d’acteur Alain Bourderon

Création lumière, régie technique Hélène Hullin, Laura Devoitin (en alternance)

Vendredi 20 novembre

20h30

Salle polyvalente Place de la gare Betz

Tout public

À partir de 8 ans

10€ / 5€

Chiendent théâtre

Entre magie, mathématiques et théâtre, un brillant jeu d’illusion qui se construit avec le public.

Un spectacle qui questionne autant qu’il émerveille.

La pièce se décline en deux parties la première est une expérience magique et mathématique.

Un personnage doit se déplacer sur un échiquier géant, tel le cavalier au jeu d’échec, parcourir toutes ses cases sans passer deux fois par la même et attribuer un nombre à chacune d’entre-elles, la somme des nombres des cases de chaque ligne devra être au final la même.

Pour corser le défi, c’est le public qui choisit cette somme.

Bien sûr, il y a un truc ; le secret sera dévoilé, les moyens mnémotechniques révélés.

Et c’est de cela dont traite la seconde partie. Que se passe-t-il quand on livre la magie d’un tour, décortique ses rouages ? L’émerveillement disparaît-il ou grandit-il ?

Dans une belle complicité avec le public, le spectacle ne cesse de surprendre…

Écriture, interprétation Stéphanie St-Cyr Lariflette, Fabrice Groléat

Création musicale, interprétation live Mika Pusse

Aide à la mise en scène Silvano Voltolina

Direction d’acteur Alain Bourderon

Création lumière, régie technique Hélène Hullin, Laura Devoitin (en alternance)

Vendredi 20 novembre

20h30

Salle polyvalente Place de la gare Betz

Tout public

À partir de 8 ans

10€ / 5€ .

Place de la Gare Betz 60620 Oise Hauts-de-France

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English :

Chiendent Theater

Blending magic, mathematics, and theater, this brilliant illusion is created in collaboration with the audience.

A show that both challenges and delights.

The play is divided into two parts: the first is a magical and mathematical experience.

A character must move across a giant chessboard, like a knight in a chess game, traveling through all its squares without passing through the same one twice, and assigning a number to each one; the sum of the numbers on the squares in each row must ultimately be the same.

To make the challenge even tougher, the audience chooses this sum.

Of course, there’s a “trick” to it; the secret will be revealed, and the mnemonic techniques will be explained.

And that’s what the second part is about. What happens when you reveal the magic behind a trick, dissecting its inner workings? Does the sense of wonder disappear or grow?

In a beautiful collaboration with the audience, the show never ceases to surprise…

Writing, Performance: Stéphanie St-Cyr Lariflette, Fabrice Groléat

Music Composition, Live Performance: Mika Pusse

Assistant Director: Silvano Voltolina

Acting Coach: Alain Bourderon

Lighting Design, Technical Direction: Hélène Hullin, Laura Devoitin (alternating)

? Friday, November 20

? 8:30 p.m.

? Multipurpose Hall Place de la Gare Betz

For all ages

Ages 8 and up

? 10? / 5?

L’événement [Saison Culturelle] Le syndrome du cavalier Betz a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme du Pays de Valois