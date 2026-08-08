[Saison Culturelle] Merveille(s) Betz

Informations pratiques

Betz

[Saison Culturelle] Merveille(s)

Place de la Gare Betz Oise

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 10:45:00

fin : 2026-11-13

Date(s) :

2026-11-13

Cie Un Château en Espagne

Un cabinet de curiosités à hauteur d’enfant, une épopée miniature et nocturne au cœur de la forêt ; pour s’émerveiller le temps d’une courte insomnie…

C’est l’heure où les animaux de la forêt sortent leurs poils de nuits, où les arbres étirent leurs racines, où l’obscurité se pose… Et c’est le moment où NUIT, une jeune femme, ouvre son cabinet de curiosité pour faire jaillir les rêves enfouis.

Elle a la douceur des nuits blanches et promène avec elle tout un tas de petites merveilles qu’elle manipule avec délicatesse objets, idées, animaux miniatures, mots et même chansons.

Attachée au temps qui passe, à la nature qui nous entoure et aux liens qui nous unissent, NUIT éveille nos possibilités d’émerveillement, le temps d’un voyage en terre minuscule, jusqu’au lever du jour.

Destiné au très jeune public, le spectacle est un écrin de délicatesse et de poésie.

Écriture, mise en scène, scénographie Céline Schnepf

Aide à la mise en scène Gaëlle Mairet

Création lumière, scénographie Jérôme Dahl

Création costume Florence Bruchon

Interprétation Natalia Wolkowinski

Vendredi 13 novembre

10h45

Salle polyvalente Place de la gare Betz

Jeune public

À partir de 1 an

10€ / 5€

Cie Un Château en Espagne

Un cabinet de curiosités à hauteur d’enfant, une épopée miniature et nocturne au cœur de la forêt ; pour s’émerveiller le temps d’une courte insomnie…

C’est l’heure où les animaux de la forêt sortent leurs poils de nuits, où les arbres étirent leurs racines, où l’obscurité se pose… Et c’est le moment où NUIT, une jeune femme, ouvre son cabinet de curiosité pour faire jaillir les rêves enfouis.

Elle a la douceur des nuits blanches et promène avec elle tout un tas de petites merveilles qu’elle manipule avec délicatesse objets, idées, animaux miniatures, mots et même chansons.

Attachée au temps qui passe, à la nature qui nous entoure et aux liens qui nous unissent, NUIT éveille nos possibilités d’émerveillement, le temps d’un voyage en terre minuscule, jusqu’au lever du jour.

Destiné au très jeune public, le spectacle est un écrin de délicatesse et de poésie.

Écriture, mise en scène, scénographie Céline Schnepf

Aide à la mise en scène Gaëlle Mairet

Création lumière, scénographie Jérôme Dahl

Création costume Florence Bruchon

Interprétation Natalia Wolkowinski

Vendredi 13 novembre

10h45

Salle polyvalente Place de la gare Betz

Jeune public

À partir de 1 an

10€ / 5€ .

Place de la Gare Betz 60620 Oise Hauts-de-France

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English :

Cie Un Château en Espagne

A cabinet of curiosities at a child’s eye level, a miniature nocturnal epic in the heart of the forest—to marvel at during a brief bout of insomnia?

It’s the hour when the forest animals don their night coats, when the trees stretch out their roots, when darkness settles in… And this is the moment when NUIT, a young woman, opens her cabinet of curiosities to bring buried dreams to life.

She possesses the gentleness of sleepless nights and carries with her a whole host of little wonders that she handles with delicacy: objects, ideas, miniature animals, words, and even songs.

Attached to the passing of time, to the nature that surrounds us, and to the bonds that unite us, NUIT awakens our capacity for wonder during a journey through a tiny world, until dawn breaks.

Intended for very young audiences, the show is a treasure trove of delicacy and poetry.

Written, directed, and set design: Céline Schnepf

Assistant Director: Gaëlle Mairet

Lighting Design, Set Design: Jérôme Dahl

Costume Design: Florence Bruchon

Performer: Natalia Wolkowinski

? Friday, November 13

? 10:45 a.m.

? Multipurpose Hall Place de la Gare Betz

For young audiences

Ages 1 and up

? 10? / 5?

L’événement [Saison Culturelle] Merveille(s) Betz a été mis à jour le 2026-08-08 par Office de Tourisme du Pays de Valois