Saison Culturelle Les Banquettes Arrières « Gentilles…par accident » Salle Arvest Pleyben

Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben Finistère

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-03-27

2026-03-27

Dans un monde où tout par à vau-l’eau, les Banquettes se sont données pour mission de rendre les gens heureux…Pas si simple ces temps-ci.

Un nouveau tour de chant a cappella toujours aussi grinçant mais tout en connerie acide.

Humour, auto-dérision, féminisme, humanisme à la sauce Banquettes saupoudré d’une fausse naïveté…comme un spectacle jeune public qui aurait dérapé.

Une devise « Riez, sinon nous sommes perdus. »

Billetterie en ligne et sur place tarif plein = 8€ / tarif réduit = 6€

Tout public 20h30 à l’Arvest -Placement libre .

Salle Arvest 15 Rue de l’Église Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 16 13 55

L’événement Saison Culturelle Les Banquettes Arrières « Gentilles…par accident » Pleyben a été mis à jour le 2025-08-19 par OT MENEZ-HOM ATLANTIQUE