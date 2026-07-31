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AGENDA · Monistrol-sur-Loire

Saison Culturelle Les Oubliés de l’île de sable Espace culturel Monistrol-sur-Loire

vendredi 27 novembre 2026 · Espace culturel · Monistrol-sur-Loire

Informations pratiques

Début
vendredi 27 novembre 2026
Fin
vendredi 27 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Espace culturel
Adresse
2 rue Henri Pourrat
Ville
43120 Monistrol-sur-Loire
Département
Haute-Loire
Tarif

Monistrol-sur-Loire

Saison Culturelle Les Oubliés de l’île de sable

Espace culturel 2 rue Henri Pourrat Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-27 20:00:00
fin : 2026-11-27

Date(s) :
2026-11-27

Le 17 novembre 1760, l’Utile , un navire de la Compagnie des Indes Orientales, part du port de Bayonne, destination les îles de France dans l’Océan Indien. A son bord, 160 esclaves malgaches achetés en contrebande.
A partir de 10 ans
Durée 50 min
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Espace culturel 2 rue Henri Pourrat Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14 

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English :

On November 17, 1760, the %ABl?Utile%BB, a ship belonging to the East India Company, set sail from the port of Bayonne, bound for the %EEles de France in the Indian Ocean. On board were 160 Malagasy slaves who had been purchased through smuggling.
Ages 10 and up
Duration: 50 min

L’événement Saison Culturelle Les Oubliés de l’île de sable Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron

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