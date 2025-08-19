Saison Culturelle Observation du ciel profond Pleyben

Saison Culturelle Observation du ciel profond

Pleyben Finistère

Début : 2026-03-28 20:00:00

2026-03-28

Observation du ciel profond Les savants fous et Arrée astronomie

Plongez au cœur de l’univers lors d’une soirée d’observation du ciel profond ! Grâce à un télescope numérique nouvelle génération, découvrez en direct nébuleuses, galaxies et amas d’étoiles, invisibles à l’œil nu. Vous apprendrez à reconnaître les objets célestes et comprendre leur histoire. Une expérience accessible à tous, entre émerveillement et exploration scientifique.

20h Lieu communiqué sur le portail de la bibliothèque. .

Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 26 30 65

