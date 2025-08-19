Saison Culturelle Observation du ciel profond Pleyben
Saison Culturelle Observation du ciel profond Pleyben samedi 28 mars 2026.
Saison Culturelle Observation du ciel profond
Pleyben Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28 20:00:00
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
Observation du ciel profond Les savants fous et Arrée astronomie
Plongez au cœur de l’univers lors d’une soirée d’observation du ciel profond ! Grâce à un télescope numérique nouvelle génération, découvrez en direct nébuleuses, galaxies et amas d’étoiles, invisibles à l’œil nu. Vous apprendrez à reconnaître les objets célestes et comprendre leur histoire. Une expérience accessible à tous, entre émerveillement et exploration scientifique.
20h Lieu communiqué sur le portail de la bibliothèque. .
Pleyben 29190 Finistère Bretagne +33 2 98 26 30 65
