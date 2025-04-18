[Saison culturelle] Oum Pa Pa ! Opus 2 Rue de l’avenir Dives-sur-Mer

Dives-sur-Mer

[Saison culturelle] Oum Pa Pa ! Opus 2

Rue de l’avenir Devant le beffroi Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10 19:00:00

fin : 2026-06-10 20:20:00

Date(s) :

2026-06-10

Ce spectacle musical est porté par un quatuor féminin où l’accordéon se met à rêver d’opéra et se frotte à la grande musique . Oum Pa Pa ! , clin d’œil aux trois temps de la valse fait virevolter l’accordéon entouré de flûtes traversières, de l’alto et parfois des piccolos.

Ce spectacle musical est porté par un quatuor féminin où l’accordéon se met à rêver d’opéra et se frotte à la grande musique . Oum Pa Pa ! , clin d’œil aux trois temps de la valse fait virevolter l’accordéon entouré de flûtes traversières, de l’alto et parfois des piccolos. Les quatre musiciennes dévoilent une fantaisie réjouissante à la chorégraphie millimétrée, entre tango, airs d’opéra et ballets russes. .

Rue de l’avenir Devant le beffroi Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 28 12 50

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English : [Saison culturelle] Oum Pa Pa ! Opus 2

This musical show is brought to life by a female quartet in which the accordion dreams of opera and rubs shoulders with grande musique . Oum Pa Pa! , a nod to the three beats of the waltz, sees the accordion twirl around surrounded by transverse flutes, viola and sometimes piccolos.

L’événement [Saison culturelle] Oum Pa Pa ! Opus 2 Dives-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-23 par OT Normandie Pays d’Auge