Saison Culturelle Pop chef Soirée de présentation La Capitelle Monistrol-sur-Loire

Informations pratiques

Monistrol-sur-Loire

Saison Culturelle Pop chef Soirée de présentation

La Capitelle 1 boulevard François Mitterrand Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 19:30:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

POP CHEFS Show devant !

Lors de cette soirée, l’équipe de la saison et de la MJC, ainsi que la plupart des artistes invités, vous présenteront les spectacles de la Saison.

S’en suivra le spectacle d’humour musical Pop Chefs .

A partir de 6 ans.

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La Capitelle 1 boulevard François Mitterrand Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14

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English :

POP CHEFS: Let the show begin!

During this evening, the season’s team and the MJC staff, along with most of the guest artists, will present the season’s shows.

This will be followed by the musical comedy show “Pop Chefs.”

For ages 6 and up.

L’événement Saison Culturelle Pop chef Soirée de présentation Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron