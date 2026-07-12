Informations pratiques

Pau

Saison de « Jazz à Pau » 56è Chicago Blues Festival Back to Mississippi

Place du Foirail Complexe Culturel du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-11 20:00:00

fin : 2026-12-11

Date(s) :

2026-12-11

56 ans déjà pour la tournée annuelle du Chicago Blues Festival, qui revient à l’automne 2026 avec une édition placée sous le signe des origines. Après plusieurs escales dédiées au blues électrique de Chicago, cap sur le delta du Mississippi et sa capitale, Jackson, berceau d’une nouvelle génération d’artistes.

Sous la houlette de Zac Harmon, mentor et figure reconnue du blues contemporain, cette tournée met à l’honneur la transmission. À ses côtés, de jeunes talents comme Kingston Livingston, repéré par Harmon, et Lady Adrena, chanteuse passée du gospel au blues, incarnent le renouveau de la scène du Mississippi.

Fidèle à son esprit, le festival poursuit sa mission faire dialoguer les générations et offrir au public européen une immersion authentique dans cette musique intemporelle. (…)

En première partie

Gladys Amoros & Michel Foizon 5tet guest Nico Wayne Toussaint .

Place du Foirail Complexe Culturel du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr

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English : Saison de « Jazz à Pau » 56è Chicago Blues Festival Back to Mississippi

L’événement Saison de « Jazz à Pau » 56è Chicago Blues Festival Back to Mississippi Pau a été mis à jour le 2026-07-09 par OT Pau