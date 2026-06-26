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Du Bristol au Gassion, l’hôtellerie de luxe à Pau RDV devant l’hôtel Bristol Pau

Du Bristol au Gassion, l’hôtellerie de luxe à Pau RDV devant l’hôtel Bristol Pau

Du Bristol au Gassion, l’hôtellerie de luxe à Pau RDV devant l’hôtel Bristol Pau samedi 1 août 2026.

Lieu
RDV devant l'hôtel Bristol
Adresse
3 Rue Gambetta
Ville
64000 Pau
Département
Pyrénées-Atlantiques
Début
samedi 1 août 2026
Fin
samedi 1 août 2026
Heure de début
17:00:00
Tarif
6 6 6 Tarif de base plein tarif

Pau

Du Bristol au Gassion, l’hôtellerie de luxe à Pau

RDV devant l’hôtel Bristol 3 Rue Gambetta Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-01 17:00:00
fin : 2026-08-01

Date(s) :
2026-08-01

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RDV devant l’hôtel Bristol 3 Rue Gambetta Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08  accueil@tourismepau.fr

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English : Du Bristol au Gassion, l’hôtellerie de luxe à Pau

L’événement Du Bristol au Gassion, l’hôtellerie de luxe à Pau Pau a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Pau

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