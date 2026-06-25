Été à Pau 2026 La Cercleuse / dakeez / Nono La Grinta Théâtre de Verdure Pau samedi 1 août 2026.

Pau

Été à Pau 2026 La Cercleuse / dakeez / Nono La Grinta

Théâtre de Verdure Avenue du Général Poeymirau Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 21:00:00

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

21:00 h LA CERCLEUSE Rap

Collectif féminin engagé, La Cercleuse propose un rap libre, frontal et énergique. Entre revendications et fête, leurs performances sont aussi puissantes que libératrices.

22:00 h DAKEEZ R&B/Hip hop

Artiste complet, Dakeez mêle R&B, hip-hop et performance scénique. Danseur de haut niveau et musicien autodidacte, il propose un univers précis, émotionnel et moderne se distingue par l’intégration de ces influences multiples, lui permettant de créer une identité musicale et visuelle qui reflète la richesse des cultures urbaines.

23:00 h NONO LA GRINTA Rap

Phénomène du rap actuel,Nono La Grinta s’impose avec une énergie brute et un style percutant. Entre influences internationales et ancrage urbain, il incarne le renouveau du rap français et s’affirme comme un artiste incontournable de sa génération

Billetterie ouverte le 13 juillet à 12h .

Théâtre de Verdure Avenue du Général Poeymirau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 82 93 97

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Été à Pau 2026 La Cercleuse / dakeez / Nono La Grinta

L’événement Été à Pau 2026 La Cercleuse / dakeez / Nono La Grinta Pau a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Pau