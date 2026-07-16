Saison Musicale – Concert « Contes à rebours », Chapelle des Carmélites, Toulouse

Informations pratiques

Saison Musicale – Concert « Contes à rebours » Lundi 21 septembre, 19h30 Chapelle des Carmélites Haute-Garonne

Tarif unique : 25,80€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-21T19:30:00+02:00 – 2026-09-21T21:30:00+02:00

Fin : 2026-09-21T19:30:00+02:00 – 2026-09-21T21:30:00+02:00

Curiosité musicale, complicité, amitié… Sandrine Tilly et Jean-Sébastien Borsarello, tous deux solistes de l’Orchestre national du Capitole de Toulouse, forment un duo virtuose et atypique. Deux instrumentistes, mais parfois six ou sept instruments sur scène : flûte, piccolo, flûte alto, marimba, percussions…

Le programme proposé par ce duo peu commun offre une mosaïque de timbres et de couleurs subtiles et recherchés. Transcriptions ou oeuvres originales, les pièces ont de multiples visages, permettant au public d’écouter des oeuvres classiques ou plus modernes, certaines influencées par les musiques traditionnelles de tous les continents.

Voir le programme

Le public aura l’occasion d’écouter la création de la version complète de “Contes à rebours”, pièce écrite pour le duo par Patrick Burgan, compositeur Toulousain. Cette pièce audacieuse est pensée en miroir de Ma Mère l’Oye de Ravel, aussi au programme dans une transcription faite par le duo.

Une belle expérience musicale en perpective, avec deux artistes à l’énergie communicative !

Chapelle des Carmélites 1 Rue du Périgord, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 34 44 92 05 [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.festik.net/clefsdesaintpierre/product/concert-hors-abonnement-contes-a-rebours »}] [{« link »: « https://lesclefsdesaintpierre.org/programmation/contes-a-rebours/#/ »}] Ce monument remarquable accueille régulièrement des manifestations culturelles (expositions, festivals, récitals, lectures, concerts…). Métro : ligne B – station Jeanne d’Arc

Répertoire pour flûte, marimba et percussions, par Sandrine TILLY et Jean-Sébastien BORSARELLO

© Philippe BERRY