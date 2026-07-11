saison “off” avec le Conservatoire Duo Chazarenc Théâtre Saint Louis Pau
jeudi 15 octobre 2026 · Théâtre Saint Louis · Pau
Informations pratiques
Pau
saison “off” avec le Conservatoire Duo Chazarenc
Théâtre Saint Louis 1 Rue Saint-Louis Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 20:00:00
fin : 2026-10-15
Date(s) :
2026-10-15
DUO CHAZARENC
Matthieu Chazarenc, batterie
Laurent Derache, accordéon
Du jazz lyrique et lumineux, aux mélodies envoûtantes ! Un véritable régal !
Le batteur délicat et inspiré Matthieu Chazarenc retrouve l’accordéoniste Laurent Derache pour un duo tout en liberté et en lyrisme. Ensemble, ils offrent un nouveau souffle à la boîte à frissons , dans la lignée de leur complicité développée depuis 2017 au sein du quartet Canto.
De cette rencontre naît une alchimie rare, invitant à un voyage musical d’une grande intensité.
Le programme mêle compositions des deux musiciens, mais aussi certaines mélodies issues de la chanson française ou des musiques de films qui leur tiennent à cœur.
Ce concert est également proposé dans le cadre de la programmation off de Jazz à Pau. .
Théâtre Saint Louis 1 Rue Saint-Louis Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 accueil@tourismepau.fr
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English : saison “off” avec le Conservatoire Duo Chazarenc
L’événement saison “off” avec le Conservatoire Duo Chazarenc Pau a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Pau
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