Saison Théâtre à Pau L’école des femmes Salle du Foirail Pau
Saison Théâtre à Pau L’école des femmes Salle du Foirail Pau mardi 8 décembre 2026.
Pau
Saison Théâtre à Pau L’école des femmes
Salle du Foirail 14 Place du Foirail Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 35 – 35 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-08 20:00:00
fin : 2026-12-08
Date(s) :
2026-12-08
Arnolphe est un homme mûr qui fait élever une jeune enfant, Agnès, en la maintenant dans l’ignorance du monde et des relations amoureuses, recluse dans un couvent. Son objectif est de faire de sa pupille une femme qu’il pourra épouser sans risque. Cependant, Agnès rencontre Horace, un jeune homme dont elle tombe amoureuse. Sans savoir qu’Arnolphe est le tuteur d’Agnès et son rival puisqu’il agit sous le nom d’emprunt de M. de la Source, Horace lui confie naïvement ses projets amoureux… .
Salle du Foirail 14 Place du Foirail Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 billetterie@tourismepau.fr
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English : Saison Théâtre à Pau L’école des femmes
L’événement Saison Théâtre à Pau L’école des femmes Pau a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Pau
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