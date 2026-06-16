Saison Théâtre à Pau Une histoire de France Théâtre Saint-Louis Pau

Pau

Saison Théâtre à Pau Une histoire de France

Théâtre Saint-Louis 1 Rue Saint-Louis Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-19 20:00:00

fin : 2027-05-19

Date(s) :

2027-05-19

Toute ressemblance avec des personnes existantes ou ayant existé ne serait pas fortuite…

En s’inspirant de figures emblématiques comme Jeanne d’Arc, Henri IV, Lully, Napoléon, Edith Piaf, Charles de Gaulle ou d’autres moins illustres, Patrice Thibaud réinterprète l’histoire de France.

Sans un mot ou presque, sur une partition visuelle accompagnée de bruitages en direct, il porte un regard décalé, burlesque et poétique sur ces personnages hauts en couleurs. Accompagné sur scène du danseur Fran Espinosa, mis en scène par le comédien Jean-Marc Bihour (avec qui il a partagé les mises en scène de Fair-Play et Franito), Patrice Thibaud promet aux petits comme aux grands de revisiter l’Histoire en se tordant de rire. .

Théâtre Saint-Louis 1 Rue Saint-Louis Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 27 08 billetterie@tourismepau.fr

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English : Saison Théâtre à Pau Une histoire de France

L’événement Saison Théâtre à Pau Une histoire de France Pau a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Pau