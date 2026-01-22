SKAB school Stage skateboard intensif Skate Park de Pau Pau

SKAB school Stage skateboard intensif

SKAB school Stage skateboard intensif Skate Park de Pau Pau jeudi 19 février 2026.

SKAB school Stage skateboard intensif

Skate Park de Pau Avenue Gaston Lacoste Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 140 – 140 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19
fin : 2026-02-20

Date(s) :
2026-02-19

Stage skateboard intensif intermédiaire/confirmé
Stage destiné aux skaters skateuses semi autonome dans les déplacements souhaitant se perfectionner.
Apprentissage des figures de bases et franchissement de modules.
A partir de 7 ans.
Au programme Jeux, ateliers, exercices, entretien du matériel, culture skate…
10H-16H

Inclus
Prêt du matériel (casque, protections, skate)
Welcome Pack

Prévoir
Pic-nic midi
Chaussures adaptées (type tennis) et une gourde d’eau.
Une arrivée 10 min avant le début du stage.   .

Skate Park de Pau Avenue Gaston Lacoste Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 30 62 86 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : SKAB school Stage skateboard intensif

L’événement SKAB school Stage skateboard intensif Pau a été mis à jour le 2026-01-20 par OT Pau