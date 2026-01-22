SKAB school Stage skateboard intensif Skate Park de Pau Pau
SKAB school Stage skateboard intensif
Skate Park de Pau Avenue Gaston Lacoste Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 140 – 140 – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-02-19
fin : 2026-02-20
2026-02-19
Stage skateboard intensif intermédiaire/confirmé
Stage destiné aux skaters skateuses semi autonome dans les déplacements souhaitant se perfectionner.
Apprentissage des figures de bases et franchissement de modules.
A partir de 7 ans.
Au programme Jeux, ateliers, exercices, entretien du matériel, culture skate…
10H-16H
Inclus
Prêt du matériel (casque, protections, skate)
Welcome Pack
Prévoir
Pic-nic midi
Chaussures adaptées (type tennis) et une gourde d’eau.
Une arrivée 10 min avant le début du stage. .
Skate Park de Pau Avenue Gaston Lacoste Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 44 30 62 86
