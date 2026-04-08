Saison Vagabonde : An Avel – Cie Allégorie Parc de Procé Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-20 16:00 – 17:00

Gratuit : oui HORAIRES A CONFIRMER Tout public

An Avel n’est pas un spectacle, c’est une traversée, un moment suspendu constitué de la manière dont les corps épousent les formes imposées par l’espace. Ce sont trois corps qui construisent, avancent simplement, chargés de l’ici et maintenant, et qui deviennent paysages. Trois acrobates se mettent en relation, au travers de leur savoir-faire commun, les portées acrobatiques, dans une recherche d’harmonie et de précision du geste, qui rendent simples, aux yeux de ceux qui les regardent, leurs acrobaties spectaculaires.Partenariat avec le Manoir de Procé.

Parc de Procé Nantes 44000



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