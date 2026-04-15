Saison Vagabonde : En boucle – Cie La poésie des ombres, Esplanade Port Boyer, Nantes

Saison Vagabonde : En boucle – Cie La poésie des ombres Samedi 6 juin, 16h30 Esplanade Port Boyer Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:30:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Vous la connaissez, cette voix ? Celle qui doute et qui retient.

Une pensée, un doute et elle nous ramène toujours au même point.

Avec En boucle, nous lui donnons corps : un duo hip hop, entre mouvement et parole, pensé pour le plateau comme pour les lieux du quotidien.

A 15h : atelier danse hip-hop.

Également : une visite patrimoniale.

Retrouvez la programmation de la Saison Vagabonde par ici.

Esplanade Port Boyer 7 rue de Pornichet Nantes 44300 Nantes Erdre Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda?category=all%2Cexpositions%2Cfestivals&date=11%2F12%2F2024&search=saisonvagabonde2026 »}]

Un duo hip hop, entre mouvement et parole. Saisonvagabonde2026

JF Doulon H&O