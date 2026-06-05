Salé spectacle de sarah anna Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne samedi 21 novembre 2026.

Bayonne

Salé spectacle de sarah anna

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 13 – 13 – 21 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-21 20:30:00

fin : 2026-11-21 21:45:00

Date(s) :

2026-11-21

Humour Noir: réservé aux plus de 16 ans De son humour noir et son verbe bien aiguisé, Sarah-Anna, ancienne infirmière, découpe sans prendre de gants.

Société, sexe, hypocrisie ambiante elle balance tout haut ce que tout le monde ose à peine penser tout bas. Vous allez rire, et vous demander parfois si vous en avez le droit, dans un spectacle cru, drôle et sans anesthésie, duquel vous sortirez vivants, et ça, c’est déjà bien ! .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr

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English : Salé spectacle de sarah anna

L’événement Salé spectacle de sarah anna Bayonne a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Bayonne