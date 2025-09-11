Sale temps en eaux troubles Théâtre Louis Jouvet Belfort

Sale temps en eaux troubles

Théâtre Louis Jouvet Centre commercial 4 as Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-13 11:00:00

fin : 2026-02-13 12:00:00

Date(s) :

2026-02-13

Dans un petit coin tranquille au fond de la mer, les poissons se mettent à disparaître les uns derrière les autres. Homard avisé, John MacLobster mène l’enquête, bien loin de se douter de la terrible vérité qu’il va découvrir…

Un thriller sous-marin, qui hérisse les écailles et interroge sur notre rapport au changement climatique. .

