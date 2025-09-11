Sale temps en eaux troubles Théâtre Louis Jouvet Belfort
Sale temps en eaux troubles Théâtre Louis Jouvet Belfort vendredi 13 février 2026.
Sale temps en eaux troubles
Théâtre Louis Jouvet Centre commercial 4 as Belfort Territoire de Belfort
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 11:00:00
fin : 2026-02-13 12:00:00
Date(s) :
2026-02-13
Dans un petit coin tranquille au fond de la mer, les poissons se mettent à disparaître les uns derrière les autres. Homard avisé, John MacLobster mène l’enquête, bien loin de se douter de la terrible vérité qu’il va découvrir…
Un thriller sous-marin, qui hérisse les écailles et interroge sur notre rapport au changement climatique. .
Théâtre Louis Jouvet Centre commercial 4 as Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65 contact@marionnette-belfort.com
English : Sale temps en eaux troubles
German : Sale temps en eaux troubles
Italiano :
Espanol :
L’événement Sale temps en eaux troubles Belfort a été mis à jour le 2025-09-11 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)