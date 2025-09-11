Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Sale temps en eaux troubles Théâtre Louis Jouvet Belfort

Sale temps en eaux troubles Théâtre Louis Jouvet Belfort vendredi 13 février 2026.

Sale temps en eaux troubles

Théâtre Louis Jouvet Centre commercial 4 as Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-13 11:00:00
fin : 2026-02-13 12:00:00

Date(s) :
2026-02-13

Dans un petit coin tranquille au fond de la mer, les poissons se mettent à disparaître les uns derrière les autres. Homard avisé, John MacLobster mène l’enquête, bien loin de se douter de la terrible vérité qu’il va découvrir…
Un thriller sous-marin, qui hérisse les écailles et interroge sur notre rapport au changement climatique.   .

Théâtre Louis Jouvet Centre commercial 4 as Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 28 99 65  contact@marionnette-belfort.com

English : Sale temps en eaux troubles

German : Sale temps en eaux troubles

Italiano :

Espanol :

L’événement Sale temps en eaux troubles Belfort a été mis à jour le 2025-09-11 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)