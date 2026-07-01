AGENDA · Salindres
Salindres en Fête, Salindres, Salindres
vendredi 10 juillet 2026 · Salindres
Informations pratiques
Salindres en Fête 10 – 14 juillet Salindres Gard
Gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T18:00:00+02:00 – 2026-07-10T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-14T18:00:00+02:00 – 2026-07-14T23:59:00+02:00
Salindres 30340 Salindres Salindres 30340 Gard Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.ville-salindres.fr »}]
Animations taurines, attractions foraines, concours de pétanque, apéros bodéga avec DJ’s et orchestres, feu d’artifice le 13 juillet.
À voir aussi à Salindres (Gard)
- Ciné plein air, Jardin public des Isnards, Salindres 3 juillet 2026