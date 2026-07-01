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AGENDA · Salindres

Salindres en Fête, Salindres, Salindres

vendredi 10 juillet 2026 · Salindres

Salindres en Fête, Salindres, Salindres

Informations pratiques

Début
vendredi 10 juillet 2026
Fin
mardi 14 juillet 2026
Lieu
Salindres
Adresse
30340 Salindres
Ville
30340 Salindres
Département
Gard
Tarif
Gratuit

Salindres en Fête 10 – 14 juillet Salindres Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-10T18:00:00+02:00 – 2026-07-10T23:59:00+02:00
Fin : 2026-07-14T18:00:00+02:00 – 2026-07-14T23:59:00+02:00

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Animations taurines, attractions foraines, concours de pétanque, apéros bodéga avec DJ’s et orchestres, feu d’artifice le 13 juillet.

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