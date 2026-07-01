Salindres en Fête, Salindres, Salindres

Informations pratiques

Salindres en Fête 10 – 14 juillet Salindres Gard

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-10T18:00:00+02:00 – 2026-07-10T23:59:00+02:00

Fin : 2026-07-14T18:00:00+02:00 – 2026-07-14T23:59:00+02:00

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Animations taurines, attractions foraines, concours de pétanque, apéros bodéga avec DJ’s et orchestres, feu d’artifice le 13 juillet.