Salle gaming : Tournoi de jeux vidéo, Commanderie des Templiers (par le Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines), Élancourt

Salle gaming : Tournoi de jeux vidéo Samedi 23 mai, 20h00, 21h00 Commanderie des Templiers (par le Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines) Yvelines

Limité à 7 personnes, réservation conseillée, évènement gratuit. Accessible dès 8 ans avec accompagnateur.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00

Salle gaming : Tournoi de jeux vidéo

Partagez une expérience de gaming ludique, en équipe ou en duo adulte-enfant. En format tournoi, plongez ensemble dans l’univers du jeu vidéo.

A l’occasion de la Nuit des Musées du samedi 23 mai 2026, la Comm@nderie ouvre les portes de sa salle gaming. Encadré par notre équipe, découvrez notre sélection de jeux coopératifs, créatifs ou éducatifs, adaptés à tous les âges.

Session de 50 minutes

20H – 21H

21H – 22H

Accessible dès 8 ans avec accompagnateurs

Localisation : Salle gaming – bâtiment de Bièvre 2

La Comm@nderie – cité du numérique

Commanderie des Templiers (par le Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines) CD 58 78990 Élancourt Élancourt 78990 Yvelines Île-de-France http://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/la-commanderie [{« type »: « link », « value »: « https://www.kiosq.sqy.fr/events/salle-gaming-tournoi-de-jeux-video-7040425?nc=eyJpbmRleCI6MCwidG90YWwiOjEzLCJwYXJhbXMiOnsic2VhcmNoIjoiY29tbWFuZGVyaWUifX0%3D »}]

Tournoi de jeux vidéo

© DIR. COM. SQY