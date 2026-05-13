Salle gaming : Tournoi de jeux vidéo, Commanderie des Templiers (par le Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines), Élancourt
Salle gaming : Tournoi de jeux vidéo, Commanderie des Templiers (par le Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines), Élancourt samedi 23 mai 2026.
Salle gaming : Tournoi de jeux vidéo Samedi 23 mai, 20h00, 21h00 Commanderie des Templiers (par le Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines) Yvelines
Limité à 7 personnes, réservation conseillée, évènement gratuit. Accessible dès 8 ans avec accompagnateur.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T20:00:00+02:00 – 2026-05-23T21:00:00+02:00
Fin : 2026-05-23T21:00:00+02:00 – 2026-05-23T22:00:00+02:00
Salle gaming : Tournoi de jeux vidéo
Partagez une expérience de gaming ludique, en équipe ou en duo adulte-enfant. En format tournoi, plongez ensemble dans l’univers du jeu vidéo.
A l’occasion de la Nuit des Musées du samedi 23 mai 2026, la Comm@nderie ouvre les portes de sa salle gaming. Encadré par notre équipe, découvrez notre sélection de jeux coopératifs, créatifs ou éducatifs, adaptés à tous les âges.
Session de 50 minutes
20H – 21H
21H – 22H
Accessible dès 8 ans avec accompagnateurs
Localisation : Salle gaming – bâtiment de Bièvre 2
La Comm@nderie – cité du numérique
Commanderie des Templiers (par le Musée de la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines) CD 58 78990 Élancourt Élancourt 78990 Yvelines Île-de-France http://www.saint-quentin-en-yvelines.fr/la-commanderie [{« type »: « link », « value »: « https://www.kiosq.sqy.fr/events/salle-gaming-tournoi-de-jeux-video-7040425?nc=eyJpbmRleCI6MCwidG90YWwiOjEzLCJwYXJhbXMiOnsic2VhcmNoIjoiY29tbWFuZGVyaWUifX0%3D »}]
Tournoi de jeux vidéo
© DIR. COM. SQY
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