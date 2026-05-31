DES CHANSONS PLEIN LA TETE, Le Prisme 2 Allée du Théâtre, Élancourt

DES CHANSONS PLEIN LA TETE Samedi 12 septembre, 19h30 Le Prisme 2 Allée du Théâtre Yvelines

Entrée 15€, Etudiants, Enfants moins de 15ans et PMR 10€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-12T19:30:00+02:00 – 2026-09-12T23:00:00+02:00

Fin : 2026-09-12T19:30:00+02:00 – 2026-09-12T23:00:00+02:00

Le LIONS CLUB ELANCOURT Aqualina s’associe une nouvelle fois à l’ARTC-Fonds Thomas BERTHY pour vous présenter « Des Chansons plein la tête », un concert caritatif de variétés avec des artistes issus de vos émissions musicales télévisées préférées.

Les bénéfices collectés seront versés à l’ARTC-Fonds Thomas BERTHY au profit de la recherche sur les tumeurs cérébrales et au LIONS CLUB ELANCOURT Aqualina au profit des enfants atteint de cancer ou en situation de handicap.

Retrouvez les succès de la chanson française et internationale par des artistes que vous avez vu dans des émissions musicales à la télévision.

Ils aiment la chanson Française et ont décidé de se réunir pour présenter un concert caritatif au Prisme d’Elancourt le samedi 12 septembre 2026 à 20h00.

Venez découvrir ce spectacle et reprendre ces airs célèbres avec les artistes.

Au programme : des tubes d’hier et d’aujourd’hui, destinés à ravir les spectateurs de tous âges.Une douzaine d’artistes seront sur scène bénévolement.

Le Prisme 2 Allée du Théâtre 78990 Elancourt Élancourt 78990 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/lions-club-elancourt-aqualina/evenements/des-chansons-plein-la-tete »}]

Concert caritatif au Prisme d’Elancourt le samedi 12 septembre 2026 à 20h00 Concert musique