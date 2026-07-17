Enfants du Patrimoine à la Comm@nderie – cité du numérique, Commanderie des Templiers de la Villedieu, Élancourt

Informations pratiques

Enfants du Patrimoine à la Comm@nderie – cité du numérique Vendredi 18 septembre, 10h00, 14h00 Commanderie des Templiers de la Villedieu Yvelines

4 classes de Saint-Quentin-en-Yvelines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:00:00+02:00 – 2026-09-18T16:00:00+02:00

La Comm@nderie – cité du numérique participe à l’évènement Enfants du Patrimoine, afin de célébrer les 200 ans de la photographie, à destination de 4 classes de l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines !

La Commanderie des Templiers,

Route de Dampierre CD 58 78990 Élancourt

️ Vendredi 18 septembre 2026

⏰ 10H – 12H / 14H – 16H

Au programme :

Visite guideé du patrimoine de la Commanderie des Templiers

️ Conférence sur l’histoire de la photographie au Musée numérique de la Micro-folie de Saint-Quentin-en-Yvelines

Création de badges avec les écussons des écoles au Fablab

Découverte des robots pédagogique aux Espaces numériques

Découverte de la toute nouvelle exposition photographique au sein de la Chapelle des Templiers : Les mains du travail – un patrimoine vivant de C. Delory

Commanderie des Templiers de la Villedieu Route de Dampierre CD 58 78990 Élancourt Élancourt 78990 Yvelines Île-de-France https://lacommanderie.sqy.fr/ Cette ancienne commanderie templière, bâtie en partie dès le XIIIe siècle (chapelle), fut au fil des siècles transformée exclusivement en ferme : au XIXe siècle la chapelle devient même grange à foin ! Restaurée à la fin du XXe siècle et au XXIe siècle, ce haut lieu du patrimoine local expose aujourd’hui de l’art contemporain. La chapelle est inscrite au titre des Monuments historiques depuis 1926. En voiture depuis Paris : A13/A12/N10 sortie Élancourt/Commanderie Depuis la Gare SNCF de La Verrière : Bus 402, arrêt Chapelle de La Villedieu

Enfants du Patrimoine

© C. Laute / SQY