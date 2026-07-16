Visite patrimoniale du Musée de la Ville, Commanderie des Templiers de la Villedieu, Élancourt

Informations pratiques

Visite patrimoniale du Musée de la Ville 19 et 20 septembre Commanderie des Templiers de la Villedieu Yvelines

Entrée libre, gratuite, à partir de 6 ans

Réservation conseillée, places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, le musée de la Ville et la Comm@nderie – cité du numérique de SQY vous proposent de (re)découvrir un patrimoine des Templiers du 12e siècle.

La Commanderie de La Villedieu-lès-Maurepas fait partie des nombreuses commanderies de Templiers ayant existé en Occident du 12e au début du 14e siècle.

De cette époque subsistent la chapelle et le bâtiment des gardes. La ferme fut la plus importante d’Élancourt, modernisée au 19e siècle et exploitée jusqu’en 1963, avant d’être transformée en centre culturel.

Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026

11H – 12H

Entrée libre, gratuite, à partir de 6 ans

Réservation conseillée, places limitées

Commanderie des Templiers de la Villedieu Route de Dampierre CD 58 78990 Élancourt Élancourt 78990 Yvelines Île-de-France https://lacommanderie.sqy.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://lacommanderie.sqy.fr/la-programmation/ »}] Cette ancienne commanderie templière, bâtie en partie dès le XIIIe siècle (chapelle), fut au fil des siècles transformée exclusivement en ferme : au XIXe siècle la chapelle devient même grange à foin ! Restaurée à la fin du XXe siècle et au XXIe siècle, ce haut lieu du patrimoine local expose aujourd’hui de l’art contemporain. La chapelle est inscrite au titre des Monuments historiques depuis 1926. En voiture depuis Paris : A13/A12/N10 sortie Élancourt/Commanderie Depuis la Gare SNCF de La Verrière : Bus 402, arrêt Chapelle de La Villedieu

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© C. Laute / SQY