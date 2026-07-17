Fablab : Portraits en porte-clés, Commanderie des Templiers de la Villedieu, Élancourt
samedi 19 septembre 2026 · Commanderie des Templiers de la Villedieu · Élancourt
Informations pratiques
Fablab : Portraits en porte-clés 19 et 20 septembre Commanderie des Templiers de la Villedieu Yvelines
Entrée libre, gratuite, réservation obligatoire
A partir de 9 ans avec accompagnateur
A partir de 14 ans sans accompagnateur
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Repartez avec un portrait inattendu et mémorable !
Initiez-vous à la gravure laser en réalisant un porte-clé personnalisé sur le thème de la photographie. Une activité créative pour petits et grands, mêlant image et fabrication numérique.
Samedi 19 et dimanche 20 septembre 2026 :
Séance de 11H à 12H / 14H à 15H / 16H à 17H
Entrée libre, gratuite, réservation obligatoire
A partir de 9 ans avec accompagnateur
A partir de 14 ans sans accompagnateur
Commanderie des Templiers de la Villedieu Route de Dampierre CD 58 78990 Élancourt Élancourt 78990 Yvelines Île-de-France https://lacommanderie.sqy.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://lacommanderie.sqy.fr/la-programmation/ »}] Cette ancienne commanderie templière, bâtie en partie dès le XIIIe siècle (chapelle), fut au fil des siècles transformée exclusivement en ferme : au XIXe siècle la chapelle devient même grange à foin ! Restaurée à la fin du XXe siècle et au XXIe siècle, ce haut lieu du patrimoine local expose aujourd’hui de l’art contemporain. La chapelle est inscrite au titre des Monuments historiques depuis 1926. En voiture depuis Paris : A13/A12/N10 sortie Élancourt/Commanderie Depuis la Gare SNCF de La Verrière : Bus 402, arrêt Chapelle de La Villedieu
Atelier gravure laser
© T. Apchin / SQY
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