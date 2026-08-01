Informations pratiques

Parcé-sur-Sarthe

Salle Marcel Pagnol

6 Rue du Moulin Parcé-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 15:00:00

fin : 2026-08-07 18:00:00

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-08 2026-08-09 2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16 2026-08-21 2026-08-22 2026-08-23 2026-08-28 2026-08-29 2026-08-30

Ici et Ailleurs . L’association Parcé Découverte et Patrimoine vous invite à découvrir le travail de l’Atelier des Houlaies, un collectif d’une dizaine d’artistes peintres, réunis depuis 1995 à Malicorne au bord de la Sarthe.

Cette exposition vous propose un véritable voyage pictural mettant à l’honneur des représentations du village de Parcé ainsi que d’autres paysages.

Venez célébrez la convivialité et la création locale tout au long du mois d’août. .

6 Rue du Moulin Parcé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 6 14 97 78 16 parcedecouvertepatrimoine@orange.fr

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English :

Here and Elsewhere. The Parc de Découverte et Patrimoine association invites you to discover the work of the Atelier des Houlaies, a collective of about ten painters, who have been based in Malicorne on the banks of the Sarthe River since 1995.

L’événement Salle Marcel Pagnol Parcé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-07-28 par CDT72