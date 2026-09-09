Salon Artisan d’Alsace Sélestat
vendredi 25 septembre 2026 · Sélestat
Informations pratiques
Sélestat
Salon Artisan d’Alsace
Quai de l’Ill Sélestat Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-09-25 12:00:00
fin : 2026-09-25 19:00:00
Date(s) :
2026-09-25 2026-09-26 2026-09-27
Près de 70 artisans exposants présenteront leurs créations, partageront leur passion et feront découvrir la richesse de leurs métiers. Animations gratuites et démonstrations de savoir-faire
Les Tanzmatten accueillent la toute première édition de cet événement inédit entièrement consacré aux savoir-faire et aux talents de notre région.
Pensé comme un véritable rendez-vous de l’artisanat alsacien, ce salon mettra à l’honneur les femmes et les hommes qui font vivre les métiers d’art, les traditions et l’excellence locale. L’événement est co-organisé avec la Chambre de Métiers d’Alsace, créatrice de la marque ARTISAN D’ALSACE, en collaboration avec l’Adira.
Pendant trois jours, près de 70 artisans exposants présenteront leurs créations, partageront leur passion et feront découvrir la richesse de leurs métiers. Que vous soyez amateur d’artisanat, curieux de découvrir les savoir-faire locaux ou à la recherche de produits authentiques, ce salon est l’occasion idéale de rencontrer celles et ceux qui façonnent le patrimoine artisanal alsacien.
L’entrée est entièrement gratuite, tout comme les nombreuses animations proposées tout au long du week-end.
Au programme
Plus de 70 exposants
Des animations gratuites
Des démonstrations de savoir-faire
Une ambiance chaleureuse autour des traditions et de la culture alsacienne
Food trucks 0 .
Quai de l’Ill Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 6 15 24 22 75 eventailproductions@gmail.com
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English :
Nearly 70 artisan exhibitors will showcase their creations, share their passion, and introduce visitors to the richness of their crafts. Free activities and demonstrations of artisanal skills
L’événement Salon Artisan d’Alsace Sélestat a été mis à jour le 2026-08-13 par Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
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