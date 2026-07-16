Salon artistique peinture, dessin, sculpture, Église (église Saint-Pierre et collégiale Saint-Michel réunies), Bueil-en-Touraine

Informations pratiques

Salon artistique peinture, dessin, sculpture 19 et 20 septembre Église (église Saint-Pierre et collégiale Saint-Michel réunies) Indre-et-Loire

Une participation de 20 € est demandée aux exposants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Le Salon peinture, dessin et sculpture proposera au public environ 140 œuvres réalisées par plus de 40 artistes (parmi lesquels de nombreux nouveaux venus), résidant pour la plupart en Touraine, dans des départements limitrophes, sans oublier nos fidèles sculpteurs résidant au Burkina-Faso !

Sculptures, peintures, dessins, techniques mixtes… seront à nouveau mis en lumière dans cet écrin remarquable qu’est l’église Saint-Pierre.

Nous espérons que la diversité de cette exposition, des techniques et inspirations des auteurs sauront une fois de plus retenir l’attention des visiteurs.

Église (église Saint-Pierre et collégiale Saint-Michel réunies) 4 Pl. Jean de Bueil, 37370 Bueil-en-Touraine, France Bueil-en-Touraine 37370 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire L’ancienne église paroissiale servait de narthex à la collégiale. S’y trouve un baptistère surmonté d’un couvercle en bois sculpté, daté de 1521.

Le Salon peinture, dessin et sculpture proposera au public environ 140 œuvres réalisées par plus de 40 artistes.

© Jean-Gérard Potier