Salon au Château du Gué aux Biches Château du Gué aux biches Bagnoles de l’Orne Normandie

Salon au Château du Gué aux Biches

Château du Gué aux biches 2186 Rue du Gue aux Biches Bagnoles de l’Orne Normandie Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 19:00:00

fin : 2026-05-31 21:00:00

Date(s) :

2026-05-31

À l’occasion du festival Pierre en Lumières, le Château du Gué aux Biches vous invite, le temps d’une soirée,

dans un salon du temps jadis. Nous nous sommes inspirés de la période Belle Époque et surtout de la

culture inimitable des salons à la française, où l’art, la musique et la conversation animaient la vie sociale.

Pendant cette soirée, nous recréons cette atmosphère emplie de gourmandises et d’esprit en vous proposant – Piano d’ambiance Lecture d’un texte Présentation de l’histoire du château par les propriétaires– Possibilité de visiter la galerie du château– Petite collocation avec des inspirations danoises

Une soirée élégante où l’histoire, la musique et la littérature se rencontreront de nouveau, dans le salon du

château conçu et réalisé pour ce genre d’évènement. Bienvenue à une expérience salon dans l’esprit de la

Belle Époque.

Réservation obligatoire par téléphone au 02 33 37 85 66. .

Château du Gué aux biches 2186 Rue du Gue aux Biches Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie +33 2 33 37 85 66 tourisme@bagnolesdelorne.com

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English : Salon au Château du Gué aux Biches

L’événement Salon au Château du Gué aux Biches Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-03-13 par Conseil départemental de l’Orne