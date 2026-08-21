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Salon – Autour du vin et des terroirs et de l’artisanat, Complexe sportif des Collettes, Draguignan

samedi 17 octobre 2026 · Complexe sportif des Collettes · Draguignan

Salon – Autour du vin et des terroirs et de l’artisanat, Complexe sportif des Collettes, Draguignan

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Lieu
Complexe sportif des Collettes
Adresse
1111 boulevard Léon Blum, Draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var
Tarif
5 € l'entrée avec le verre à dégustation

Salon – Autour du vin et des terroirs et de l’artisanat 17 et 18 octobre Complexe sportif des Collettes Var

5 € l’entrée avec le verre à dégustation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T21:00:00+02:00
Fin : 2026-10-18T10:00:00+02:00 – 2026-10-18T18:00:00+02:00

Salon organisé par la DPVa, en partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat.
Cette année, le salon met à l’honneur l’artisanat où de nombreux artisans locaux (tournage sur bois, verre, cuir, fer, textile, patrimoine… ) feront partager des gestes d’exception au travers de démonstrations en direct sur un espace de plus de 150 m².

Complexe sportif des Collettes 1111 boulevard Léon Blum, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur En plus de l’aire de saut, notre complexe propose une variété d’activités pour tous les goûts, telles que des terrains de sport, des piscines, etc.
Salon – Autour du vin et des terroirs et de l’artisanat

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