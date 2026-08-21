Salon – Autour du vin et des terroirs et de l’artisanat, Complexe sportif des Collettes, Draguignan

Informations pratiques

Salon – Autour du vin et des terroirs et de l’artisanat 17 et 18 octobre Complexe sportif des Collettes Var

5 € l’entrée avec le verre à dégustation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-18T10:00:00+02:00 – 2026-10-18T18:00:00+02:00

Salon organisé par la DPVa, en partenariat avec la Chambre des Métiers et de l’Artisanat.

Cette année, le salon met à l’honneur l’artisanat où de nombreux artisans locaux (tournage sur bois, verre, cuir, fer, textile, patrimoine… ) feront partager des gestes d’exception au travers de démonstrations en direct sur un espace de plus de 150 m².

Complexe sportif des Collettes 1111 boulevard Léon Blum, Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur En plus de l’aire de saut, notre complexe propose une variété d’activités pour tous les goûts, telles que des terrains de sport, des piscines, etc.

Salon – Autour du vin et des terroirs et de l’artisanat