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Salon bien-être Salle des fêtes Brantôme en Périgord

Salon bien-être Salle des fêtes Brantôme en Périgord

Salon bien-être Salle des fêtes Brantôme en Périgord samedi 19 septembre 2026.

Lieu : Salle des fêtes

Adresse : Rue du Dolmen

Ville : 24310 Brantôme en Périgord

Département : Dordogne

Début : samedi 19 septembre 2026

Fin : dimanche 20 septembre 2026

Tarif :

Brantôme en Périgord

Salon bien-être

Salle des fêtes Rue du Dolmen Brantôme en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20

Date(s) :
2026-09-19

4ème édition.
Samedi 19 septembre 2026, de 10h00 à 18h30
Dimanche 20 septembre 2026, de 10h00 à 18h00
Conférences et ateliers gratuits durant le week-end. Nombreux exposants, artisans, thérapeutes.. Restauration sur place. Entrée 1€
4ème édition.
Samedi 19 septembre 2026, de 10h00 à 18h30
Dimanche 20 septembre 2026, de 10h00 à 18h00
Conférences et ateliers gratuits durant le week-end. Nombreux exposants, artisans, thérapeutes.. Restauration sur place. Entrée 1€   .

Salle des fêtes Rue du Dolmen Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 84 41 07  info@feelingsenergy.fr

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English : Salon bien-être

4th edition.
Saturday, September 19, 2026, 10:00 am to 6:30 pm
Sunday, September 20, 2026, 10:00 am to 6:00 pm
Free conferences and workshops throughout the weekend. Numerous exhibitors, craftspeople, therapists… Catering on site. Admission 1?

L’événement Salon bien-être Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-05-20 par Val de Dronne

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