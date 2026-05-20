Salon bien-être Salle des fêtes Brantôme en Périgord

Brantôme en Périgord

Salon bien-être

Salle des fêtes Rue du Dolmen Brantôme en Périgord Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

4ème édition.

Samedi 19 septembre 2026, de 10h00 à 18h30

Dimanche 20 septembre 2026, de 10h00 à 18h00

Conférences et ateliers gratuits durant le week-end. Nombreux exposants, artisans, thérapeutes.. Restauration sur place. Entrée 1€

4ème édition.

Samedi 19 septembre 2026, de 10h00 à 18h30

Dimanche 20 septembre 2026, de 10h00 à 18h00

Conférences et ateliers gratuits durant le week-end. Nombreux exposants, artisans, thérapeutes.. Restauration sur place. Entrée 1€ .

Salle des fêtes Rue du Dolmen Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 84 41 07 info@feelingsenergy.fr

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English : Salon bien-être

4th edition.

Saturday, September 19, 2026, 10:00 am to 6:30 pm

Sunday, September 20, 2026, 10:00 am to 6:00 pm

Free conferences and workshops throughout the weekend. Numerous exhibitors, craftspeople, therapists… Catering on site. Admission 1?

L’événement Salon bien-être Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2026-05-20 par Val de Dronne