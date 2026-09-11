Salon Bien-être et Artisanat Forges-les-Eaux
samedi 26 septembre 2026 · Forges-les-Eaux
Informations pratiques
Forges-les-Eaux
Salon Bien-être et Artisanat
Rue de la République Halle au beurre Forges-les-Eaux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-09-26
fin : 2026-09-27
Date(s) :
2026-09-26
Salon Bien-être et Artisanat le 26 et 27 septembre à la Halle aux Beurres de Forges-les-Eaux
Rendez-vous à la Halle aux Beurres les 26 et 27 septembre, de 10h à 18h, pour un week-end placé sous le signe du bien-être et de l’artisanat.
Au programme des artisans normands, des créateurs et de nombreux professionnels du bien-être (magnétisme, sophrologie, analyses, soins holistiques, cartomancie, etc.)
Une offre de restauration asiatique à emporter sera également proposée sur place.
Venez découvrir des savoir-faire locaux et profiter d’un moment de détente et de convivialité en famille ou entre amis.
Entrée gratuite .
Rue de la République Halle au beurre Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 6 63 77 70 75
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English : Salon Bien-être et Artisanat
L’événement Salon Bien-être et Artisanat Forges-les-Eaux a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux
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